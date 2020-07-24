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Nefis atıştırmalıklar!

Nefis atıştırmalıklar!

Lezzetli ve farklı tarif arayanlara sofraları şenlendirecek sandviç tarifleri...
Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç
Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Humuslu, marullu ve biftekli sandviç
Humuslu, marullu ve biftekli sandviç
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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