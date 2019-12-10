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Nefis sebze yemekleri

Nefis sebze yemekleri

Hem vitamin deposu hem de leziz sebze yemekleri tarifleri...
Bademli brokoli tarifi
Bademli brokoli tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Havuçlu brokoli tarifi
Havuçlu brokoli tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı Frittata Tarifi
Mantarlı Frittata Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Domates Soslu Fırın Hellim
Domates Soslu Fırın Hellim
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kızılcıklı Kuru Patlıcan Dolması
Kızılcıklı Kuru Patlıcan Dolması
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Armutlu Zeytinyağlı Kereviz
Armutlu Zeytinyağlı Kereviz
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İçi Baklalı Kereviz
İçi Baklalı Kereviz
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kırmızı Biber Yatağında Patlıcan
Kırmızı Biber Yatağında Patlıcan
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Makarnalı Domates Dolması
Makarnalı Domates Dolması
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Soğuk Türlü
Soğuk Türlü
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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