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Ramazan'ın 17. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 17. günü iftar menüsü

Sevdiklerinizle leziz bir sofrada buluşabileceğiniz tarifler...
Reyhan Şerbeti
Reyhan Şerbeti
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi
Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Cevizli ve Labneli Kek
Cevizli ve Labneli Kek
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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