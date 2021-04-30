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Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes lezzetler...
Mahlepli Pilav
Mahlepli Pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Ispanak Çorbası Tarifi
Ispanak Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Supangle
Supangle
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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