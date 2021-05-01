DETAYLI ARA
Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize sunabileceğiniz nefis lezzetler...
Yoğurtlu tavuk kebabı
Yoğurtlu tavuk kebabı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Beğendi Çorbası Tarifi
Beğendi Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Krem Karamel
Krem Karamel
Sofra Tarifi
8 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

SON DAKİKA