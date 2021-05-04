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Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz nefis tarifler...
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası Tarifi
Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Hurmalı ve antep fıstıklı lokum
Hurmalı ve antep fıstıklı lokum
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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