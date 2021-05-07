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Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayacağınız leziz tarifler...
Kereviz Sepetinde Zeytinyağlı Bakla
Kereviz Sepetinde Zeytinyağlı Bakla
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Şehzade Pilavı
Şehzade Pilavı
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Mantar Çorbası Tarifi
Mantar Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kaymaçina tarifi
Kaymaçina tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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