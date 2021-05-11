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Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Lezzetli ve pratik iftar menüsü
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Ballı meyveli tartölet
Ballı meyveli tartölet
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Roka Salatası
Roka Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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