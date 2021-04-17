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Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü

Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz nefis iftar menüsü...
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Bahçıvan Çorbası Tarifi
Bahçıvan Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Çikolatalı sütlü nuriye
Çikolatalı sütlü nuriye
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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