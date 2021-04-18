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Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü

Ramazan'ın 6. gününde sevdiklerinizle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz leziz bir menü
Bademli pilav
Bademli pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Köfteli Buğday Çorbası Tarifi
Köfteli Buğday Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Yufkaya sarılı tel kadayıf tatlısı
Yufkaya sarılı tel kadayıf tatlısı
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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