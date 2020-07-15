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Renkli, eğlenceli ve pratik

Bu tarifler sofralarınıza bambaşka bir renklilik katacak.
Renkli ekmekler
Renkli ekmekler
Sofra Tarifi
6 Adet
Soğanlı yumurtalı pizza
Soğanlı yumurtalı pizza
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karanfilli vişne peltesi
Karanfilli vişne peltesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Süzme yoğurtlu dilimler
Süzme yoğurtlu dilimler
Sofra Tarifi
10 Adet

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