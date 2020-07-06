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Sağlık tohumlar ile pratik lezzetler

Sağlık tohumlar ile pratik lezzetler

Sağlık tohumlar ile pratik ve enerji dolu tarifler hazırlayın
Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie
Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Şekersiz çıtır tava tatlısı
Şekersiz çıtır tava tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek
Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Çikolatalı kinoalı toplar
Çikolatalı kinoalı toplar
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Chia tohumlu sütlaç
Chia tohumlu sütlaç
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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