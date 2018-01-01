TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
Yöresel lezzetler geçidi!
Ülkemiz mutfağından birbirinden lezzetli tarifler...
Baklalı Sarma ( Tokat Ve Ödemiş Yöresi Yemeği)
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İzmir Usulü Enginar Dolması
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Antep Usulü Kuru Patlıcan ve Biber
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Akçaabat Köftesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lor Kurabiyesi (Ayvalık Yöresi)
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kuymak (Mıhlama)
Üye Tarifi
penelopey
Boşnak Biberi Turşusu
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Boşnak Mantısı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
YAZ AYLARININ KRALİÇESİ!
DİYETTE OLAN TATLI SEVERLER!
PİKNİK SEVERLER BURDA MI?
İSTER İFTARDA, İSTER SAHURDA...
HURMANIN EN LEZZETLİ HALLERİ
SÜTLÜ TATLI TARİFLERİ
İFTARDA TATLISIZ OLMAZ DİYENLERE
ÖLMEZ AĞACIN ŞİFALI MEYVESİ ZEYTİN!
HER DERDE DEVA
MAYHOŞ LEZZET SEMİZOTU
BİZE ULAŞIN