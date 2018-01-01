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Yöresel lezzetler geçidi!

Yöresel lezzetler geçidi!

Ülkemiz mutfağından birbirinden lezzetli tarifler...
Baklalı Sarma ( Tokat Ve Ödemiş Yöresi Yemeği)
Baklalı Sarma ( Tokat Ve Ödemiş Yöresi Yemeği)
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İzmir Usulü Enginar Dolması
İzmir Usulü Enginar Dolması
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Antep Usulü Kuru Patlıcan ve Biber
Antep Usulü Kuru Patlıcan ve Biber
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Akçaabat Köftesi
Akçaabat Köftesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lor Kurabiyesi (Ayvalık Yöresi)
Lor Kurabiyesi (Ayvalık Yöresi)
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kuymak (Mıhlama)
Kuymak (Mıhlama)
Üye Tarifi penelopey
Boşnak Biberi Turşusu
Boşnak Biberi Turşusu
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Boşnak Mantısı
Boşnak Mantısı
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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