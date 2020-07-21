Zaman size kalsın!

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Lezita ile hem pratiklik hem de lezzet bir arada...
Lezita aç ye ve bezelyeli yufkada pilav
Lezita aç ye ve bezelyeli yufkada pilav
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Lezita çıtır kova ile dip soslar
Lezita çıtır kova ile dip soslar
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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