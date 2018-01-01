Yazın doğanların menüsü!

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Çilekli Pavlova
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Frambuazlı Cupcake
Sofra Tarifi
16 Adet
Gül Desenli Cupcake
Sofra Tarifi
35 Adet
Muzlu Bademli Kek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Şeker Brownie
Sofra Tarifi
20 Adet
Top Kek
Sofra Tarifi
16 Adet
Bol Çilekli Pasta
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
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