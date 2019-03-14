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Günün Menösü 14.03.2019

Günün Menösü 14.03.2019

Kış Çorbası
Kış Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Etli ve Cevizli Enginar
Etli ve Cevizli Enginar
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Omaç
Omaç
Sofra Tarifi
Kişilik
Karamelli Muhallebi
Karamelli Muhallebi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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