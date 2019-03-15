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Günün Menösü 15.03.2019

Günün Menösü 15.03.2019

Tavuklu Sebze Çorbası
Tavuklu Sebze Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Dalyan köfte
Dalyan köfte
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Şehriyeli Pilav
Şehriyeli Pilav
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Narlı Salata
Narlı Salata
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kadayıflı Yalancı Tavukgöğsü
Kadayıflı Yalancı Tavukgöğsü
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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