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Günün Menösü 15.03.2019
Tavuklu Sebze Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Dalyan köfte
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Şehriyeli Pilav
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Narlı Salata
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kadayıflı Yalancı Tavukgöğsü
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
GÜNÜN MENÖSÜ 14.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 08.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 07.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 06.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 04.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 01.03.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 28.02.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 27.02.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 07.02.2019
GÜNÜN MÖNÜSÜ 28.01.2019
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