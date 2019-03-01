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Günün Mönüsü 01.03.2019
Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Hamsi Kuşu
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mısır Ekmeği
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Yeşillik Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Portakallı Balkabağı Tatlısı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 28.02.2019
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 17.01.2019
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GÜNÜN MÖNÜSÜ 15.10.2018
BAYRAMDA BUNLARA DİKKAT!
GÜNÜN MÖNÜSÜ 14.08.2018
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