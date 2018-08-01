DETAYLI ARA
Günün Mönüsü 01.08.2018

Günün Mönüsü 01.08.2018

Nohutlu Tarhana Çorbası
Nohutlu Tarhana Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Zeytinyağlı Çalı Fasulyesi
Zeytinyağlı Çalı Fasulyesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sirkeli Terbiyeli Tavuk
Sirkeli Terbiyeli Tavuk
Sofra Tarifi
4-6 Kişilik
Bulgur Pilavı
Bulgur Pilavı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peksimetli Pastacıklar
Peksimetli Pastacıklar
Sofra Tarifi
4 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

BİZE ULAŞIN