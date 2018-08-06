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Günün Mönüsü 06.08.2018

Günün Mönüsü 06.08.2018

Nohutlu Bamya Çorbası
Nohutlu Bamya Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Peynirli Kapama Börek
Peynirli Kapama Börek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Beykoz Kebabı
Beykoz Kebabı
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Fıstıklı ve Üzümlü Pilav
Fıstıklı ve Üzümlü Pilav
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Bademli Fındıklı Sakızlı Muhallebi
Bademli Fındıklı Sakızlı Muhallebi
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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