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Günün Mönüsü 07.03.2019

Günün Mönüsü 07.03.2019

Ekşili Çorba
Ekşili Çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kadınbudu köfte
Kadınbudu köfte
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Yoğurt Soslu Patlıcan Salatası
Yoğurt Soslu Patlıcan Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı un helvası
Çikolatalı un helvası
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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