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Günün Mönüsü 07.08.2018

Günün Mönüsü 07.08.2018

Ekşili Çorba
Ekşili Çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı Kremalı Tavuk
Mantarlı Kremalı Tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sodalı Mercimekli Börek
Sodalı Mercimekli Börek
Sofra Tarifi
8 Adet
Kalbura Bastı
Kalbura Bastı
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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