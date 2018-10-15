DETAYLI ARA
Günün Mönüsü 15.10.2018

Günün Mönüsü 15.10.2018

Ekşili Çorba
Ekşili Çorba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Karalahana Sarması
Karalahana Sarması
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cacık
Cacık
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Labneli Balkabaklı Baklava
Labneli Balkabaklı Baklava
Sofra Tarifi
10 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

BİZE ULAŞIN