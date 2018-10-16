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Günün Mönüsü 16.10.2018

Günün Mönüsü 16.10.2018

Peynirli Cevizli Salata
Peynirli Cevizli Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pastırmalı Fırın Makarna
Pastırmalı Fırın Makarna
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Kişnişli Mercimek Köftesi
Kişnişli Mercimek Köftesi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Antepfıstıklı İrmik Tatlısı
Antepfıstıklı İrmik Tatlısı
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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