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Günün mönüsü 26.07.2018

Günün mönüsü 26.07.2018

Yalancı Paça Çorbası
Yalancı Paça Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Mastabe
Mastabe
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sebzeli Kağıt Kebabı
Sebzeli Kağıt Kebabı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Semizotu Salatası
Semizotu Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karamelli Muhallebi
Karamelli Muhallebi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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