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Günün Mönüsü 28.02.2019

Günün Mönüsü 28.02.2019

Domates Çorbası
Domates Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fellah Köftesi
Fellah Köftesi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Yeşil Mercimek Salatası
Yeşil Mercimek Salatası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Haşhaşlı Şekerpare
Haşhaşlı Şekerpare
Sofra Tarifi
12 Kişilik

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