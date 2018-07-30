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Günün Mönüsü 30.07.2018

Günün Mönüsü 30.07.2018

Kuru Çiçek Bamya Çorbası
Kuru Çiçek Bamya Çorbası
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Kabak Çiçeği Dolması
Kabak Çiçeği Dolması
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kişnişli Patates Püresi Eşliğinde Biftek
Kişnişli Patates Püresi Eşliğinde Biftek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Cevizli Sütlü Kadayıf
Cevizli Sütlü Kadayıf
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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