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Kurban Bayramı'na özel tarifler!

Kurban Bayramı'na özel tarifler!

Yaklaşan Kurban Bayramına özel evde kolaylıkla yapabileceğiniz, kalabalık bayram sofralarınızı şenlendirecek her biri Sofra Dergi yemek yazarları tarafından denenmiş et yemekleri tarifleri
Kavurma
Kavurma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi
Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lavaşta Tepsi Kebabı Tarifi
Lavaşta Tepsi Kebabı Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi
Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kıtır Ekmek Kebabı
Kıtır Ekmek Kebabı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Domatesli Kuzu Şiş
Domatesli Kuzu Şiş
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tavada Biberli Et
Tavada Biberli Et
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Pratik Hamburger Köftesi
Pratik Hamburger Köftesi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Arnavut Ciğeri
Arnavut Ciğeri
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Kağıtta Ciğer
Kağıtta Ciğer
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Adana Kebabı
Adana Kebabı
Sofra Tarifi
1 Kişilik

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