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Kurban Bayramı'na özel tarifler!
Yaklaşan Kurban Bayramına özel evde kolaylıkla yapabileceğiniz, kalabalık bayram sofralarınızı şenlendirecek her biri Sofra Dergi yemek yazarları tarafından denenmiş et yemekleri tarifleri
Kavurma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Dalyan Köfte Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lavaşta Tepsi Kebabı Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Firik Üzerinde Kuzu Tandır Tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kıtır Ekmek Kebabı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Domatesli Kuzu Şiş
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Tavada Biberli Et
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Pratik Hamburger Köftesi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Arnavut Ciğeri
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Kağıtta Ciğer
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Adana Kebabı
Sofra Tarifi
1 Kişilik
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