Giriş Tarihi: 26.05.2010 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 16:58

Latince adı Salvia officinalis olan tarçın Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasındandır. "Dişotu" veya "meryemiye" olarak da bilinir. Kullanılan kısmı yapraklarıdır.

Hem taze, hem kuru olarak değerlendirilir. Et yemeklerinde, çorbalarda, makarna soslarında ve baklagil yemeklerinde kullanılır. Kaz, karaciğer, ördek, tavuk ve av hayvanlarının kızartmalarına hoş bir koku ve tat verir.

Salata ve soslarda kullanılır. Çay olarak da tüketilir. Gaz ve idrar söktürücüdür. Sindirimi kolaylaştırır. Vücudu toksinlerden arındırır. Adaçayı, çay olarak tüketildiğinde tüm bedeni güçlendirmeye yardımcı olur. Çayı ile yapılan gargarası özellikle boğaz ve burun hastalıklarına iyi gelir.