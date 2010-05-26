Giriş Tarihi: 26.05.2010 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:02

Latince adı Achillea millefalium olan çivan perçemi "Akbaşlı", "barsam otu", "kandil çiçeği", "beyaz civanperçemi", "sarı civanperçemi", "binbiryaprak otu" olarak da bilinir. Kullanılan kısmı çiçek ve yapraklarıdır.

Tazesi, kurusu ve yağı değerlendirilir. l Otlu yemekler, salata ve çorbalarda kullanılır. Soğuk algınlığına, kramplara, ateşlenmelere, böbrek düzensizliklerine, diş ağrılarına, tahriş olmuş ciltlere iyi gelir. İştahsızlığı giderir. Vücudu kuvvetlendirir.

Civan perçemi çayı: Şiddetli soğuk algınlığı, grip, mide ülseri, apse oluşumu gibi rahatsızlıklarda rahatlatıcı etki gösterir.