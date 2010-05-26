Giriş Tarihi: 26.05.2010 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:08

Latince adı Anethum groveolens olan dereotu Maydanozgiller (Apiaceae) familyasındandır. "Börekotu", "tarakdalı" veya "hukar" olarak da bilinir.

Kullanılan kısmı yaprak ve tohumlarıdır. Tazesi kullanılır. Çorba, et-sebze-balık yemekleri, pilavlar, salatalar, zeytinyağlılar, turşular ve hamur işlerinde kullanılır.

Sinirleri yatıştırır ve bedeni rahatlatır. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Küçük çocuklarda gaz söktürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştırır, karın ağrısına iyi gelir. Hıçkırığı kesici etkisi vardır. Kusma refleksini bastırır. Tohumları ağızda çiğnendiğinde, nefesin kötü kokusunu temizler.