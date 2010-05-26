Giriş Tarihi: 26.05.2010 13:12 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:39

Latince adı Panax quinquefalius (Amerikan ginsengi), Panax ginseng (Asya ginsengi) olan ginseng Sarmaşıkgiller familyasındandır. Kullanılan kısmı kökü ve yaprağıdır.

Tazesi ve kurusundan faydalanılır. Yaprakları, yemek ve salatalarda lezzet vermek için kullanılır. Kan basıncını düzenleyici, kalp kuvvetlendirici, kolesterol seviyesini düşürücü, merkezi sinir sistemini uyarıcı, yorgunluk ve halsizliği giderici özelliği vardır.

Enerji verir. Ayrıca iştah açıcıdır. Ginseng türlerinden olan Kore ginsengi afrodizyaktır. Sibirya ginsengi strese karşı dayanıklılığı artırır ve beyin yorgunluğunu giderir. Uyarıcı etkisi bulunan ginsengi, kronik yüksek tansiyon ve kalp hastaları, insüline bağımlı olan şeker hastaları da doktor gözetiminde kullanmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.