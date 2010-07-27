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Acem Kurabiye

Acem Kurabiye
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı toz şeker

21 gram yaş maya

2 adet yumurta

Yarım su bardağı krema

İki buçuk su bardağı un

İçi için:

1 su bardağı toz fındık

1 su bardağı toz ceviz

1 kahve fincanı toz şeker

3 adet yumurtanın akı

1'er çay kaşığı tarçın ve vanilya

YAPILIŞI

Öncelikle içi için bir kapta fındık, ceviz, toz şeker, yumurta akı, tarçın ve vanilyayı karıştırın. Hamur için derin bir kaseye toz şeker, maya, 1 adet yumurta, 1 adet yumurtanın sarısı ve kremayı koyup, karıştırın. Unu ekleyin ve kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı 3 mm kalınlığında, yuvarlak şekilde açın. İçine cevizli iç harçtan koyun ve elips şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Kurabiyelerin üst kısımlarını toz şekere batırın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
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