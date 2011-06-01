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Acılı Bisküvi

Acılı Bisküvi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı margarin

3 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı pul biber

1'er çorba kaşığı susam ve çörek otu



Sos için: 2 çorba kaşığı labne peyniri

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı pul biber

5-6 dal maydanoz

Üzerine: Zeytinyağı

YAPILIŞI

Önceden oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini, yumurtanın akını ve unu bir kaba koyup yoğurun. Pul biber, karbonat ve tuz ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Unlanmış düz bir zemin üzerinde merdane yardımıyla hamuru 3 mm kalınlığında açın. Kesme ruleti veya bir bıçakla 5x5 cm büyüklüğünde 16 adet kare kesin. Bisküvileri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp 8 adedini tabağa alın. Sos için labne peyniri, mayonez, zeytinyağı, pul biber ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Sostan 1 çorba kaşığı ayırıp kalanını 8 adet bisküvinin üzerine paylaştırın. Kalan 8 adet bisküviyi de sosun üzerine kapatın. Kalan 1 kaşık sosu bisküvilerin üzerine paylaştırın. Son olarak üzerlerine zeytinyağı gezdirin.
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