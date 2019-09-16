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Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi

Kurabiye yaparken un, yağ ve yumurta ile hazırlayacağınız temel hamurun içine seçtiğiniz her türlü malzemeyi ekleyip, tatlı ya da tuzlu olarak kendi tarifinizi yaratabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında severek yiyeceğiniz ayçekirdekli ve kaşar peynirli kurabiye tarifi...
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
  • 20 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 çorba kaşığı ayçekirdeği



1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri



150 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım su bardağı sıvıyağ



2 adet yumurta



3 dal kıyılmış kekik



3 dal kıyılmış maydanoz



Bir tutam tozşeker



2 çay kaşığı pulbiber



1 çay kaşığı mavi haşhaş tohumu



1 çay kaşığı çörekotu



3 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 çay kaşığı tuz



Üzerine:



1 adet yumurtanın sarısı



Ayçekirdeği, mavi haşhaş tohumu, çörekotu


YAPILIŞI

Tereyağı, sıvıyağ ve yumurtayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine ayçekirdeği, kaşar peyniri, kekik, maydanoz, tozşeker, pulbiber, mavi haşhaş tohumu, çörekotu ve tuz ekleyip bir kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip harca ilave edin ve elinizle yoğurun. Hamuru 4 parçaya ayırın. 1 parçasını düz bir zeminde merdane yardımı ile 1 cm kalınlığında açın. Hamurdan 5x5 cm'lik kare kurabiye kalıbı ile parçalar kesin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Ayçekirdeği, mavi haşhaş tohumu ve çörekotu serpin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 18-20 dakika pişirin.

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