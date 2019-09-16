Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi

Tereyağı, sıvıyağ ve yumurtayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine ayçekirdeği, kaşar peyniri, kekik, maydanoz, tozşeker, pulbiber, mavi haşhaş tohumu, çörekotu ve tuz ekleyip bir kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip harca ilave edin ve elinizle yoğurun. Hamuru 4 parçaya ayırın. 1 parçasını düz bir zeminde merdane yardımı ile 1 cm kalınlığında açın. Hamurdan 5x5 cm'lik kare kurabiye kalıbı ile parçalar kesin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Ayçekirdeği, mavi haşhaş tohumu ve çörekotu serpin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 18-20 dakika pişirin.