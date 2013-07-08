Bademli Bisküvi

1. Fırınınızı önceden 175°C ayarlayıp ısıtın.

2. Bir çırpma kabında şeker eriyip karışım köpüklenene kadar yumurta ve şekeri mikser yardımı ile yüksek devirde çırpın.

3. Unu ve Pakmaya Hamur Kabartma Tozu'nu eleyerek yumurtalı karışıma ekleyin. Çikolata dışındaki diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.

4. Elde ettiğiniz hamuru 5-6 dakika yoğurun.

5. Hamuru ikiye ayırıp, her bir parçayı merdane ile yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açın. Kurabiye kalıbı ile ince uzun kesip, fırın tepsisine dizin.

6. Önceden 175°C ısıtılmış fırında 20-30 dakika pişirin.

7. Çikolatayı benmari usulü* eritin ve soğumuş bisküvilerin yarısını çikolataya batırın. Çikolata donunca servis edin.