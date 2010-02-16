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Bademli Kurabiye

Bademli Kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 çay bardağı un

300 gram margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı toz badem

1 su bardağı ince dövülmüş badem



Glazür için:

1 adet limonun suyu

1 su bardağı pudra şekeri

Renkli şekerlemeler ve hindistancevizi

YAPILIŞI

Fırını 170 dereceye ısıtın. Tüm malzemeyi yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp, 30 dakika buzdolabında bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru merdaneyle açın. Kalıpla şekil verdikten sonra kurabiyeleri aralıklarla tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Glazür için, limon suyu ve pudra şekerini çırpma teliyle iyice birbirine yedirin. Pişen kurabiyeleri bir tel üzerinde soğutup, üzerini glazür, hindistan cevizi ve renkli şekerlemeler ile kaplayın.
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