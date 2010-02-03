Balkabaklı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını bir fiske tuz ile kar haline gelene değin çırpın. Pudra şekerini, limon suyunu ekleyin. Karışımdan 4 çorba kaşığını ayırın. Tarçın, kakule, zencefil ve karanfili ilave edip, bir-iki karıştırın. Sırasıyla bademi, kabak püresini, portakal kabuğu ve unu ekleyerek, hafif ele yapışan bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sararak 30 dakika buzdolabında bekletin. Dinlenen hamuru, istediğiniz şekli vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, 10-15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



GLAZÜR (Pasta Süsleme Hamuru)

İlk başta ayırdığımız 4 çorba kaşığı glazürle, kurabiyelerinizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben 1 çorba kaşığı balkabağı püresini glazürle karıştırarak sarı renk elde ettim ve bunu yaptığım süslemelerde kullandım. İster fırında en düşük ısıda 10-15 dakika tekrar fırınlayın kurabiyeleri, ister üstü açık kurumaya bırakın. Glazür kullanmak istemezseniz, tek başına bile oldukça tatlı kurabiyeler elde edeceksiniz. Bu durumda, hamuru hazırlarken ilk başta glazür ayırmanıza da gerek yok tabii.





