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Balkabaklı Kurabiye

Balkabaklı Kurabiye
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurtanın akı

250 gram pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakule (arzu edilirse)

1 çay kaşığı toz hale getirilmiş karanfil (arzu edilirse)

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

350-400 gram toz badem

150 gram balkabağı püresi

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

60 gram un

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI

Yumurta aklarını bir fiske tuz ile kar haline gelene değin çırpın. Pudra şekerini, limon suyunu ekleyin. Karışımdan 4 çorba kaşığını ayırın. Tarçın, kakule, zencefil ve karanfili ilave edip, bir-iki karıştırın. Sırasıyla bademi, kabak püresini, portakal kabuğu ve unu ekleyerek, hafif ele yapışan bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sararak 30 dakika buzdolabında bekletin. Dinlenen hamuru, istediğiniz şekli vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, 10-15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

GLAZÜR (Pasta Süsleme Hamuru)
İlk başta ayırdığımız 4 çorba kaşığı glazürle, kurabiyelerinizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben 1 çorba kaşığı balkabağı püresini glazürle karıştırarak sarı renk elde ettim ve bunu yaptığım süslemelerde kullandım. İster fırında en düşük ısıda 10-15 dakika tekrar fırınlayın kurabiyeleri, ister üstü açık kurumaya bırakın. Glazür kullanmak istemezseniz, tek başına bile oldukça tatlı kurabiyeler elde edeceksiniz. Bu durumda, hamuru hazırlarken ilk başta glazür ayırmanıza da gerek yok tabii.


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