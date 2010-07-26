Ballı Cevizli Kurabiyeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye küçük parçalar halinde kesilmiş margarini alın. 2 su bardağı unu azar azar ilave edin ve margarini elinizle una yedirin. Margarin ve un özdeşleştikten sonra pudra şekeri, yumurta sarısı, süt, bal, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar kalan unu ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Önce yumurta akına daha sonra cevize bulayın. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin.Ilındıktan sonra servis yapın.