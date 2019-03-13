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Bisküvili Pastacıklar

Bisküvili Pastacıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bisküvi için:



2 su bardağı un



175 gram tereyağı



1 su bardağı + 1 çorba kaşığı pudraşekeri



1 adet yumurta sarısı



200-300 gram çikolata



Üzeri için:



3 çorba kaşığı çilek püresi



1 paket çilekli jöle



2 çay bardağı sıcak su



200 gram çikolata



2 çorba kaşığı un



2 adet yumurta sarısı



1 çay bardağı krema



Süslemek için:



Çilek



Kavrulmuş fındık



100 gram rendelenmiş çikolata



Bisküvi hamuru için



un, tereyağı,


YAPILIŞI

Pudraşekeri ve yumurta sarısını yoğurup 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp elinizde şekillendirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Benmari usulü erittiğiniz çikolataya batırıp donması için yağlı kağıt üzerinde dinlendirin. Donduğunda bisküvileri üçerli şekilde üst üste yerleştirip yeniden çikolataya batırın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde jöleye sıcak su ekleyip karıştırın. 200 gram çikolatayı benmari usulü eritip ekleyin. Un, yumurta sarısı, krema ve püre çileği ilave edin. İyice karıştırıp, küçük kalıplara dökün ve donması için buzdolabında dinlendirin. Donduğunda kalıbı ters çevirip çıkartarak bisküvilerin üzerine yerleştirin. Çilek, kavrulmuş fındık ve rendelenmiş çikolata ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çilekleri blenderden geçirerek püre haline getirebilirsiniz
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