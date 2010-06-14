Buse Kurabiyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri kaynar suyun içinde 5 dakika bekletin ve sudan alıp kabuklarını soyun. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında hafif pembeleşene kadar tutun. Soğuduktan sonra toz şekerle birlikte robottan geçirin ve derin bir kaseye alın. Tereyağını ilave edip, yoğurun. Daha sonra elenmiş unu da ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve 20 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, küçük toplar hazırlayın. Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin ve küçük topları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Diğer taraftan bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Soğumuş iki top kurabiyenin arasına çikolatadan sürüp, birbirine yapıştırın. Top kurabiyeler ve çikolata bitene kadar işleme devam edip servis yapın.