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Çekirdekli Çubuk Tarifi

Evde kendiniz yapacağınız sağlıklı atıştırmalıkları çocuklarınızın beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Tuzlu atıştırmalık tarifi arayanlar için çekirdekli çubuk tarifi...
Çekirdekli Çubuk Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı



1 çay bardağı fındık yağı



Yarım çay bardağı limon suyu



Yarım çay bardağı su



1 adet yumurta



1 tatlı kaşığı mahlep



1 paket kabartma tozu



1 çorba kaşığı tozşeker



1 çay kaşığı tuz



Aldığı kadar un



Üzeri için: İç ayçekirdeği


YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta akı ve un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hamuru merdaneyle 1 parmak kalınlığında açın. Kare şeklindeki orta büyüklükte fırın tepsisi ya da başka bir tepsiye yayın. Rulet veya bıçak yardımıyla 1'er parmak aralıklarla uzunlamasına kesin (çubukları kestikten sonra kabarıp yapışmaması için biraz aralıklı dizin). Üzerine yumurta akı sürün ve ayçekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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