Çekirdekli Çubuk Tarifi

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta akı ve un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hamuru merdaneyle 1 parmak kalınlığında açın. Kare şeklindeki orta büyüklükte fırın tepsisi ya da başka bir tepsiye yayın. Rulet veya bıçak yardımıyla 1'er parmak aralıklarla uzunlamasına kesin (çubukları kestikten sonra kabarıp yapışmaması için biraz aralıklı dizin). Üzerine yumurta akı sürün ve ayçekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.