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Cevizli Sarma Kurabiye

Cevizli Sarma Kurabiye
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

Altı buçuk su bardağı un

3 su bardağı sıvı yağ

Üç buçuk paket (küçük boy) krem beyaz peynir

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 çorba kaşığı dolusu kuru nane



Hamura sürmek için:

1 küçük paket krem beyaz peynir

100 ml krema

Yarım yumurta sarısı



Üzerine:

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için nane hariç tüm malzemeyi geniş bir kapta İyice karıştırdıktan sonra naneyi de ilave edip yoğurun. Üzeri kapalı olarak buzdolabında 2 saat dinlendirin. Diğer taraftan 1 paket krem peynir, krema ve yumurta sarısını karıştırın. Dinlenen hamurdan parçalar koparıp yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerine peynirli karışımı sürün. Üçgen şeklinde 6 parçaya bölüp sigara böreği gibi sarın. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerlerine yumurta akı sürüp, cevize bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.
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