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Çikolatalı kurabiye

Hem misafirlerinize hem de ailenize sunabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi! İşte leziz çikolatalı kurabiye tarifi...
Çikolatalı kurabiye
  • 16 Adet
  • Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım su bardağı pudraşekeri



1 adet yumurta



Yarım su bardağı un



2 su bardağı nişasta



Bir tutam karbonat



Bulamak için: 100 gram bitter çikolata


YAPILIŞI

Tereyağı ve pudraşekerini derin bir kapta karıştırın. Yumurta ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, nişasta ve karbonat katıp tüm malzemeyi yoğurun. Düz bir zeminde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla şekiller çıkarın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve soğuyan kurabiyelerin bir tarafını batırın. Soğutma teli üzerine alıp, çikolatanın donmasını bekleyin. Donduktan sonra servis yapın.

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