Çikolatalı kurabiye

Tereyağı ve pudraşekerini derin bir kapta karıştırın. Yumurta ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, nişasta ve karbonat katıp tüm malzemeyi yoğurun. Düz bir zeminde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla şekiller çıkarın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve soğuyan kurabiyelerin bir tarafını batırın. Soğutma teli üzerine alıp, çikolatanın donmasını bekleyin. Donduktan sonra servis yapın.