Çikolatalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve sıvı yağı geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine yumurtayı ekleyin. Ayrı bir kapta un, kakao, vanilya ve tuzu karıştırın. Yumurtalı karışımın üzerine ilave edip sulu bir hamur hazırlayın. Üzeri kapalı olarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine arzunuza göre kurabiye kalıpları yerleştirin. İçlerine hazırladığınız hamurdan koyup yayılmasını sağlayın. Kalıpları çıkarmadan, önceden ısıtılmış 175 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (batırdığınızda kürdana hamur yapışmıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kalıplardan çıkarın ve soğuduktan sonra servis yapın.