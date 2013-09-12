Damla Çikolatalı Kurabiye

Margarini yumurtalarla birlikte çırpın. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri ve sirkeyi ekleyip tekrar karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, hindistan cevizi ve damla çikolatayı ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Krema torbasının ucuna geniş dişli uç yerleştirin. Hamuru krema torbasının içine alın. Yağlanmış tepsiye aralıklarla 6-7 cm uzunluğunda çubuklar sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Fırın tepsisinde soğuttuğunuz kurabiyelerin bir ucunu erimiş çikolataya batırıp yağlı kağıdın üzerinde soğumaya bırakın.