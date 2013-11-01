Damla Çikolatalı Kurabiye

fırında kontrol ederek (kurabiyelere bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Üzeri için beyaz çikolatayı benmari usulü eritip, sıkma torbasına doldurun. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerini beyaz çikolata ve şekerleme ile süsleyin.

UN, pudra şekeri, tuz ve kakaoyu eleyip, derin bir kaba alın. Margarin ve kremayı ekleyip, yoğurun. Damla çikolatayı katıp, 2-3 dakika daha yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 175 derece