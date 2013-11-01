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Damla Çikolatalı Kurabiye

Damla Çikolatalı Kurabiye
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı damla çikolata

1 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz

2 çorba kaşığı kakao

100 gram oda sıcaklığında margarin

1 çorba kaşığı krema

Süslemek için:

2 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata

Şekerleme

YAPILIŞI

UN, pudra şekeri, tuz ve kakaoyu eleyip, derin bir kaba alın. Margarin ve kremayı ekleyip, yoğurun. Damla çikolatayı katıp, 2-3 dakika daha yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 175 derece
fırında kontrol ederek (kurabiyelere bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Üzeri için beyaz çikolatayı benmari usulü eritip, sıkma torbasına doldurun. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerini beyaz çikolata ve şekerleme ile süsleyin.
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