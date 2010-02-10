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Damla Çikolatalı Kurabiye

Damla Çikolatalı Kurabiye
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

3 çorba kaşığı yoğurt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kasede margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, toz şeker ve yumurtayı karıştırın. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edip, yoğurun. Damla çikolatayı düz bir zemine dökün. Üzerine hamuru koyup, ikisi birbirine karışacak şekilde yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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