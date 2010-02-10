Damla Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, toz şeker ve yumurtayı karıştırın. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edip, yoğurun. Damla çikolatayı düz bir zemine dökün. Üzerine hamuru koyup, ikisi birbirine karışacak şekilde yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.