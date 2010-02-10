Damla Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı sirke
3 çorba kaşığı yoğurt
Bir buçuk su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
1 su bardağı damla çikolata
YAPILIŞI
Derin bir kasede margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, toz şeker ve yumurtayı karıştırın. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edip, yoğurun. Damla çikolatayı düz bir zemine dökün. Üzerine hamuru koyup, ikisi birbirine karışacak şekilde yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.