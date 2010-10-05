Damla Çikolatalı Kurabiye

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MALZEMELER
1 çay bardağı sıvıyağ
125 gr.oda sıcaklığında margarin(yumuşamış)
1 adet yumurta(oda sıcaklığında olacak)
1 su bardağından az eksik pudra şekeri
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao
2,5-3 su bardağı un(az gelirse eklenebilir.unu azar azar dökün)
İstenilen kadar damla çikolata(üstü için)
YAPILIŞI
Margarin, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, vanilya, un ve kabartma tozu derince bir kaba alınır ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğrulur. Çok un ilave ederseniz kurabiyeleriniz çok sert olur. O yüzden unu azar azar ekleyin ve kıvamını öyle ayarlayın. Bu hamuru 20-30 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından çıkardıktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirdikten sonra üstüne biraz bastırın ve kurabiyelerin her tarafına damla çikolata batırın ve hafifçe tekrar bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirilir (benim fırının pişirme süresi bu ama sizinki farklı olabilir yani kurabiyeler çok kurutulmadan fırından çıkarılması gerekiyor).
Afiyet olsun.