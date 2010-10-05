Damla Çikolatalı Kurabiye

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YAPILIŞI

Margarin, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, vanilya, un ve kabartma tozu derince bir kaba alınır ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğrulur. Çok un ilave ederseniz kurabiyeleriniz çok sert olur. O yüzden unu azar azar ekleyin ve kıvamını öyle ayarlayın. Bu hamuru 20-30 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından çıkardıktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirdikten sonra üstüne biraz bastırın ve kurabiyelerin her tarafına damla çikolata batırın ve hafifçe tekrar bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirilir (benim fırının pişirme süresi bu ama sizinki farklı olabilir yani kurabiyeler çok kurutulmadan fırından çıkarılması gerekiyor).

Afiyet olsun.