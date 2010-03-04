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Elma Sulu Kurabiye

Elma Sulu Kurabiye
  • 45 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 ml elma suyu

Üç buçuk su bardağı un

1 çay bardağı süt

250 gram margarin

1 su bardağı ince dövülmüş badem

1 paket vanilya

İki buçuk çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

UN, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı derin bir kaba eleyin. Eritilmiş margarin, süt ve bademi ekleyip yoğurun. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Kurabiyeleri yağlı kağıt üzerine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar 45-50 dakika pişirin. Elma suyunu derin bir tencerede ısıtın. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri elma suyuna atıp 2-3 dakika bekletin. Süzgeçle çıkartıp servis tabağına alın. Servis yapmadan önce üzerine pudra şekeri ve tarçın serpin.
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